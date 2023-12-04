Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта Белгородской области

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

4 декабря в своём ТГ-канале губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 3 декабря. За прошедшие сутки ВСУ обстреляли два приграничных района, выпустив 6 снарядов. Как отметил глава области, пострадавших и разрушений в ходе обстрела не было, На протяжении недели самым обстреливаемым населенным пунктом стало село Щетиновка Белгородского района. С 28 ноября оно подвергалось обстрелу ежедневно.

Фото: Следственный комитет РФ

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 5 артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Кроме того, в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка зафиксирован 1 прилет.

Напомним, на всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения такого режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.