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The Sun: испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин ушёл из жизни в 30 лет

0:54
Происшествия

В Испании ушёл из жизни популярный в соцсетях бодибилдер Альфредо Мартин, пишет газета The Sun.

The Sun: испанский бодибилдер-веган Альфредо Мартин ушёл из жизни в 30 лет
Фото: openverse.org by combust is licensed under CC BY 2.0.

Подруга блогера подтвердила информацию о его скоропостижной смерти в 30 лет. При этом она не раскрыла причину гибели спортсмена.

Альфредо Мартин был известным блогером, который рассказывал аудитории о спортивном питании и веганстве. За его страницами в социальных сетях следили тысячи пользователей.

Спортсмен давал фанатам рекомендации по набору мышечной массы и правильным тренировкам.

Кроме того, блогер делился с подписчиками, что использует "спортивную фармакологию" для того, чтобы поддерживать форму.

Ранее штанга весом 204 килограмма сломала шею 33-летнему бодибилдеру Джастину Вики. Парень погиб в результате ЧП.

Альфредо Мартин
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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