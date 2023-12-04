В Испании ушёл из жизни популярный в соцсетях бодибилдер Альфредо Мартин, пишет газета The Sun.
Подруга блогера подтвердила информацию о его скоропостижной смерти в 30 лет. При этом она не раскрыла причину гибели спортсмена.
Альфредо Мартин был известным блогером, который рассказывал аудитории о спортивном питании и веганстве. За его страницами в социальных сетях следили тысячи пользователей.
Спортсмен давал фанатам рекомендации по набору мышечной массы и правильным тренировкам.
Кроме того, блогер делился с подписчиками, что использует "спортивную фармакологию" для того, чтобы поддерживать форму.
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