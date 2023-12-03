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В Москве школьница выпрыгнула из окна из-за запрета матери пойти к подруге

0:47
Происшествия

В Москве 14-летняя школьница приняла решение спрыгнуть с третьего этажа после конфликта с матерью, касающегося её желания встретиться с подругой.

В Москве школьница выпрыгнула из окна из-за запрета матери пойти к подруге
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Отказавшись идти на дополнительные уроки, девочка заперлась в комнате. Несмотря на высоту, она оделась и совершила прыжок с 3 этажа, приземлившись в сугроб. По её словам, из-за этого у неё появились боли в спине, но она решила проигнорировать их, направившись к подруге, сообщает Telegram-канал SHOT.

В гостях она рассказала о своём побеге, после чего мать подруги доставила её в полицию. Там была вызвана скорая, и подростка госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом. Теперь семья может быть поставлена на учёт.

Причины плохих взаимоотношений между родителями и взрослыми детьми Михаил Лабковский
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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