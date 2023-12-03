В Москве 14-летняя школьница приняла решение спрыгнуть с третьего этажа после конфликта с матерью, касающегося её желания встретиться с подругой.
Отказавшись идти на дополнительные уроки, девочка заперлась в комнате. Несмотря на высоту, она оделась и совершила прыжок с 3 этажа, приземлившись в сугроб. По её словам, из-за этого у неё появились боли в спине, но она решила проигнорировать их, направившись к подруге, сообщает Telegram-канал SHOT.
В гостях она рассказала о своём побеге, после чего мать подруги доставила её в полицию. Там была вызвана скорая, и подростка госпитализировали с подозрением на компрессионный перелом. Теперь семья может быть поставлена на учёт.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.