Россиянка из-под Перми лишилась 680 тысяч рублей, пытаясь перейти на другой тариф мобильной связи.
Как сообщает Газета.Ru, жительнице Пермского края поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший заверил, что он является сотрудником банка, и хочет предложить женщине особенно выгодные условия смены тарифа сотовой связи.
Пермячке предложение понравилось, и она продиктовала аферисту всю информацию, которую он просил, включая пришедшие на её телефон СМС-коды.
В результате неосмотрительных действий потерпевшей мошенники добрались до её банковских счетов, и перевели себе 680 тысяч рублей. Женщина написала заявление в полицию.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.