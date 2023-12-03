Мошенники получили почти 700 тысяч рублей от жительницы Пермского края, желавшей сменить тариф

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россиянка из-под Перми лишилась 680 тысяч рублей, пытаясь перейти на другой тариф мобильной связи.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает Газета.Ru, жительнице Пермского края поступил звонок от неизвестного мужчины. Звонивший заверил, что он является сотрудником банка, и хочет предложить женщине особенно выгодные условия смены тарифа сотовой связи.

Пермячке предложение понравилось, и она продиктовала аферисту всю информацию, которую он просил, включая пришедшие на её телефон СМС-коды.

В результате неосмотрительных действий потерпевшей мошенники добрались до её банковских счетов, и перевели себе 680 тысяч рублей. Женщина написала заявление в полицию.