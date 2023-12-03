В Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова

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Власти Турции проинформировали о задержании одного из руководителей организованной преступной группировки "Thieves in Law" Шамиля Амирова, который, как утверждается, действовал в России.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Амиров был задержан в районе Сарыер в Стамбуле в ходе операции Kafes-15, сообщил глава МВД Али Ерликая в социальной сети X (бывшая Twitter*). По словам министра, Амиров был разыскиваем Интерполом по "синему" бюллетеню и обвинялся в мошенничестве.

Ерликая также заверил, что власти Турции продолжат борьбу с организованными преступными группировками, включая международные.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.