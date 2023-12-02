Депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский рассказал своему адвокату, что его избивают в следственном изоляторе в Киеве.
Об этом сообщает Telegram-канал политика.
По имеющейся информации, сотрудники медицинского персонала зафиксировали у нардепа множественные гематомы и подозрение на перелом ребра.
Сейчас парламентарий Рады Дубинский с адвокатами ожидает приезда полицейских для составления акта о нанесении ему телесных повреждений.
Напомним, 14 ноября суд отправил депутата в СИЗО, ему предъявлены обвинения в государственной измене и якобы работе на Российскую Федерацию. В следственном изоляторе он будет находиться до 12 января 2024 года.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.