Депутат Верховной рады Украины Дубинский сообщил, что его избивают в СИЗО Киева

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Депутат украинской Верховной рады Александр Дубинский рассказал своему адвокату, что его избивают в следственном изоляторе в Киеве.

Фото: Openverse by catble is licensed under CC0 1.0

Об этом сообщает Telegram-канал политика.

По имеющейся информации, сотрудники медицинского персонала зафиксировали у нардепа множественные гематомы и подозрение на перелом ребра.

Сейчас парламентарий Рады Дубинский с адвокатами ожидает приезда полицейских для составления акта о нанесении ему телесных повреждений.

Напомним, 14 ноября суд отправил депутата в СИЗО, ему предъявлены обвинения в государственной измене и якобы работе на Российскую Федерацию. В следственном изоляторе он будет находиться до 12 января 2024 года.