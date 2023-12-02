Airbus A320 готовится к аварийной посадке в Шереметьево

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Telegram-канал "112" опубликовал сообщение о том, что Airbus A320 готовится к аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. По информации из неназванного источника, причиной неотложной посадки стал сбой в работе одного из двигателей воздушного судна. На текущий момент данных о количестве пассажиров на борту и наличии пострадавших нет.

Фото: Правда.Ру

Вчера стало известно о вынужденной посадке самолета компании "Аэрофлот", выполнявшего рейс из Москвы в аэропорту Южно-Сахалинска. На момент инцидента на борту находилось 400 пассажиров.

В сентябре 2023 года также произошла аварийная посадка Airbus A320, летевшего из Пензы в Шереметьево из-за проблем с двигателем. Тогда все завершилось благополучно.