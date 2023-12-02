Школьница из Москвы придумала необычный способ откосить от учёбы, глотнув уксус перед школой. Стремясь избежать контрольной, девочка, учившаяся на тройки, рассчитывала на болезненные последствия.
Однако её план пошёл не по плану, и ей пришлось обратиться за помощью.
Мать школьницы была оштрафована за неисполнение родительских обязанностей, и теперь семья обсуждает возможность перевода дочери на заочное обучение.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.