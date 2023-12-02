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Школьница из Москвы попыталась откосить от контрольной, выпив уксус

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Происшествия

Школьница из Москвы придумала необычный способ откосить от учёбы, глотнув уксус перед школой. Стремясь избежать контрольной, девочка, учившаяся на тройки, рассчитывала на болезненные последствия.

Школьница из Москвы попыталась откосить от контрольной, выпив уксус
Фото: Нейросеть Шедеврум

Однако её план пошёл не по плану, и ей пришлось обратиться за помощью.

Мать школьницы была оштрафована за неисполнение родительских обязанностей, и теперь семья обсуждает возможность перевода дочери на заочное обучение.

Сюжет "Перепутала водку с уксусом"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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