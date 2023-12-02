Школьница из Москвы попыталась откосить от контрольной, выпив уксус

0:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьница из Москвы придумала необычный способ откосить от учёбы, глотнув уксус перед школой. Стремясь избежать контрольной, девочка, учившаяся на тройки, рассчитывала на болезненные последствия.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Однако её план пошёл не по плану, и ей пришлось обратиться за помощью.

Мать школьницы была оштрафована за неисполнение родительских обязанностей, и теперь семья обсуждает возможность перевода дочери на заочное обучение.

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