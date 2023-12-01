Во время ремонта труб рабочие заживо замуровали собаку

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На стройплощадке в Омске рабочие случайно заперли собаку внутри стен во время ремонта труб. Пес провел несколько дней взаперти.

Фото: Openverse by ressaure is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Сообщения о происшествии появились в социальных сетях от местных жителей, которые рассказали, что рабочие, занимавшиеся заменой труб на улице Моторной, не заметили собаку и случайно замуровали ее. Наблюдатели предположили, что рабочие, возможно, не заметили присутствие животного.

Несмотря на попытки обратиться в МЧС и муниципальный приют для животных, неравнодушные граждане не получили поддержки. Очевидцы также отметили, что на месте находится вторая собака, которая не отходит от запертой.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил вечером 30 ноября, что собаку удалось освободить, сообщает gorod55.ru.

"Получил множество сообщений о том, что во время замены труб на улице Моторной, 11, уличная собака оказалась запертой. Спешу сообщить, что животное освобождено из этого внезапного плена. В настоящее время бригада от "Тепловой компании" дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Ни одно живое существо не пострадает", — написал мэр в своем телеграм-канале.