Спикер СК Латыпова: похищенная в Калуге девочка пожаловалась на невкусную еду

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Спикер СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова сообщила, что восьмилетняя девочка из Козельска, похищенная несколько дней назад, недовольна качеством предоставляемой еды, сообщает РИА Новости.

Фото: мвд.рф

По подозрению в похищении задержаны четыре человека: 37-летняя женщина, ее бывший и нынешний муж, а также сын. По словам освобожденной девочки, похитители не причиняли ей вреда и предоставляли пищу три раза в день, она жалуется, что еда была невкусная.

Девочка утверждает, что в момент похищения испытала сильный страх, но незнакомцы не общались с ней.

По словам девочки, семья, похитившая ее, занималась сельским хозяйством.

Ранее за освобождение школьницы из Калужской области требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Восьмилетняя девочка исчезла из города Козельск 29 ноября. По информации от регионального управления СК РФ, она направилась в школу и не вернулась. В момент исчезновения на ней были золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.