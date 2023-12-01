Спикер СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова сообщила, что восьмилетняя девочка из Козельска, похищенная несколько дней назад, недовольна качеством предоставляемой еды, сообщает РИА Новости.
По подозрению в похищении задержаны четыре человека: 37-летняя женщина, ее бывший и нынешний муж, а также сын. По словам освобожденной девочки, похитители не причиняли ей вреда и предоставляли пищу три раза в день, она жалуется, что еда была невкусная.
Девочка утверждает, что в момент похищения испытала сильный страх, но незнакомцы не общались с ней.
По словам девочки, семья, похитившая ее, занималась сельским хозяйством.
Ранее за освобождение школьницы из Калужской области требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.
Восьмилетняя девочка исчезла из города Козельск 29 ноября. По информации от регионального управления СК РФ, она направилась в школу и не вернулась. В момент исчезновения на ней были золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.