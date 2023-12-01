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Спикер СК Латыпова: похищенная в Калуге девочка пожаловалась на невкусную еду

1:13
Происшествия

Спикер СУСК России по Калужской области Лилия Латыпова сообщила, что восьмилетняя девочка из Козельска, похищенная несколько дней назад, недовольна качеством предоставляемой еды, сообщает РИА Новости.

Спикер СК Латыпова: похищенная в Калуге девочка пожаловалась на невкусную еду
Фото: мвд.рф

По подозрению в похищении задержаны четыре человека: 37-летняя женщина, ее бывший и нынешний муж, а также сын. По словам освобожденной девочки, похитители не причиняли ей вреда и предоставляли пищу три раза в день, она жалуется, что еда была невкусная.

Девочка утверждает, что в момент похищения испытала сильный страх, но незнакомцы не общались с ней. 

По словам девочки, семья, похитившая ее, занималась сельским хозяйством.

Ранее за освобождение школьницы из Калужской области требовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей.

Восьмилетняя девочка исчезла из города Козельск 29 ноября. По информации от регионального управления СК РФ, она направилась в школу и не вернулась. В момент исчезновения на ней были золотистая куртка, черная шапка, черные брюки и белые сапоги.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Спикер СК Латыпова: похищенная в Калуге девочка пожаловалась на невкусную еду
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