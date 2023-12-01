В Париже мужчина облил слезоточивым газом подростка и ранил его ножом возле школы

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Подросток получил серьезные травмы в результате инцидента с ножом возле школы в Париже, как сообщает Actu17.

Фото: openverse by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0.

Событие произошло 29 ноября около средней школы в 7-м округе. Неизвестный атаковал 16-летнего, сначала обдав его слезоточивым газом, затем нанеся удар ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший, получивший ножевое ранение, упал на землю, но получил оперативную помощь от пожарных и медицинского персонала скорой помощи. К к вечеру следующего дня он находился под наблюдением врачей, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Источник, близкий к расследованию, утверждает, что полиция рассматривает этот инцидент как попытку разборок между враждующими бандами.