Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожарные службы локализовали крупное возгорание на одном из самых больших рынков России "Садовод". Как сообщает МЧС России, площадь пожара составила 600 квадратных метров. По данным ведомства, сложность тушения пожара повысила плотность застройки.

Фото: МЧС России

Смежные трехуровневые контейнеры применяли систему пожаротушения "Кобра", что дало возможность тушить огонь через отверстие в короткий промежуток времени.

Отметим, что к ликвидации последствий ЧП было привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.

Ранее политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ.