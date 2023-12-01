Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров трогательно поздравил дочь с 12-летием: "Всех цветов на свете ты прекрасней для меня"
Вспышка респираторного заболевания в Китае: научное расследование и ответ ВОЗ
ВС РФ прошли Марьинку до края: ВСУ скоро потеряют ещё один город в Донбассе
Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой
Формирование простейших аминокислот в межзвездных льдах: новые перспективы для понимания происхождения жизни
Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399
В Раде предрекли украинцам трудную зиму

Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали

0:42
Происшествия

Пожарные службы локализовали крупное возгорание на одном из самых больших рынков России "Садовод". Как сообщает МЧС России, площадь пожара составила 600 квадратных метров. По данным ведомства, сложность тушения пожара повысила плотность застройки.

Пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
Фото: МЧС России

Смежные трехуровневые контейнеры применяли систему пожаротушения "Кобра", что дало возможность тушить огонь через отверстие в короткий промежуток времени.

Отметим, что к ликвидации последствий ЧП было привлечено более 170 человек и 48 единиц техники.

Ранее политолог Марков предположил, что рынки в России поджигают СБУ.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев "Линия Залужного" уже строится. Не ждёт ли её судьба "стены Яценюка"? Любовь Степушова Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Автоэксперт Сажин рассказал, как правильно хранить машину зимой
Формирование простейших аминокислот в межзвездных льдах: новые перспективы для понимания происхождения жизни
Трагическая борьба косатки Ханчи за жизнь: первый случай фиксации смерти взрослой особи в Северной Атлантике
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
Стоимость консоли ASUS ROG Ally с AMD Ryzen Z1 рухнула до $399
В Раде предрекли украинцам трудную зиму
Косатки атакуют крупную белую акулу в Австралии: ученые подтверждают через ДНК
В Польше заявили, что Франция открыла ящик Пандоры
Певец Филипп Киркоров признан самым дорогим российским артистом для корпоративов
Украинцы рассказали, чего ждут от зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников