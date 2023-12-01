Актёр Александр Левин обвинил бывшую жену в краже ребенка и пылесоса

Актер Александр Левин подал два заявления в полицию на свою бывшую супругу Анастасию.
По его словам, 30 ноября она начала вывозить имущество, приобретенное во время брака, из их общей квартиры, включая пылесос, телевизор, видеокамеру и подушки.
Левин также утверждает, что женщина забрала 4-летнего сына из детского сада, и его местонахождение неизвестно. Супруга Левина утверждает, что бракоразводный процесс уже завершен, и она подала в суд на алименты.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.