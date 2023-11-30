Несколько карет скорой помощи прибыли к площадке на Балтийской улице в столице.
Медиков вызвали прямо на концерт рэпера Кишлака. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации новостного ресурса, самочувствие ухудшилось у свыше 10 фанатов музыкального исполнителя.
"Среди пострадавших два-три 15-летних подростка и девять молодых людей от 20 до 25 лет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что пациенты увлеклись алкогольными напитками. Кроме того, их проверят на наличие наркотика в крови.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.