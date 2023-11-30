Больше 10 фанатов рэпера Кишлака отравились неизвестным веществом на концерте

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Несколько карет скорой помощи прибыли к площадке на Балтийской улице в столице.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Медиков вызвали прямо на концерт рэпера Кишлака. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации новостного ресурса, самочувствие ухудшилось у свыше 10 фанатов музыкального исполнителя.

"Среди пострадавших два-три 15-летних подростка и девять молодых людей от 20 до 25 лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пациенты увлеклись алкогольными напитками. Кроме того, их проверят на наличие наркотика в крови.