В Новосибирске полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в ресторане

В Новосибирске, в одном из местных торговых центров, бойцы ГБР успешно справились с опасной ситуацией, арестовав вооруженного мужчину, который открыл стрельбу.
Инцидент произошел после того, как из местного ресторана поступил сигнал тревоги 29 ноября в 11:55. Женщина сообщила сотрудникам ГБР, что нарушитель, вызвавший тревогу, вооружен и представляет опасность.
Оказавшись на месте, сотрудники выяснили, что нарушитель является частым посетителем ресторана и ранее высказывал угрозы в адрес персонала. При задержании у него был обнаружено два пистолета, длинный острый нож в чехле из пластмассы и газовый перцовый баллон, сообщает Сиб.фм.
Совместно с ГБР к месту происшествия прибыли экипаж Росгвардии и полиции, которые задержали нарушителя и его сообщника, находившегося рядом.
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