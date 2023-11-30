В Новосибирске полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу в ресторане

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирске, в одном из местных торговых центров, бойцы ГБР успешно справились с опасной ситуацией, арестовав вооруженного мужчину, который открыл стрельбу.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Инцидент произошел после того, как из местного ресторана поступил сигнал тревоги 29 ноября в 11:55. Женщина сообщила сотрудникам ГБР, что нарушитель, вызвавший тревогу, вооружен и представляет опасность.

Оказавшись на месте, сотрудники выяснили, что нарушитель является частым посетителем ресторана и ранее высказывал угрозы в адрес персонала. При задержании у него был обнаружено два пистолета, длинный острый нож в чехле из пластмассы и газовый перцовый баллон, сообщает Сиб.фм.

Совместно с ГБР к месту происшествия прибыли экипаж Росгвардии и полиции, которые задержали нарушителя и его сообщника, находившегося рядом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девочке с диагнозом "ВИЧ" не выдавали еду и бельё в больнице целые сутки.