Жительница Вьетнама Буй Тхи Лой последние 50 лет своей жизни питается только водой и безалкогольными напитками.
Как сообщает издание Dantri, сейчас женщине 75 лет, и она, по её словам, отлично себя чувствует. Более того, её регулярно обследуют медики, утверждающие, что со здоровьем вьетнамки всё в полном порядке.
На свою странную диету Буй села, когда в неё попала молния во время прогулки в горах 1963 году. Тогда женщина лишилась чувств, а когда пришла в себя, поняла, что не в состоянии есть привычную пищу.
Женщина пила только сладкую воду, а любую твёрдую пищу она окончательно перестала есть в 1970 году. По словам вьетнамки, от одного только запаха еды её тошнит, хотя ей и приходилось готовить для своей семьи.
При этом вьетнамка сказала, что не советует другим делать так же, как она, потому что у других такое питание может вызвать проблемы со здоровьем.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.