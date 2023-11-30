Dantri: вьетнамка в течение 50 лет питается исключительно водой и безалкогольными напитками

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Жительница Вьетнама Буй Тхи Лой последние 50 лет своей жизни питается только водой и безалкогольными напитками.

Фото: Openverse by ILO in Asia and the Pacific is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как сообщает издание Dantri, сейчас женщине 75 лет, и она, по её словам, отлично себя чувствует. Более того, её регулярно обследуют медики, утверждающие, что со здоровьем вьетнамки всё в полном порядке.

На свою странную диету Буй села, когда в неё попала молния во время прогулки в горах 1963 году. Тогда женщина лишилась чувств, а когда пришла в себя, поняла, что не в состоянии есть привычную пищу.

Женщина пила только сладкую воду, а любую твёрдую пищу она окончательно перестала есть в 1970 году. По словам вьетнамки, от одного только запаха еды её тошнит, хотя ей и приходилось готовить для своей семьи.

При этом вьетнамка сказала, что не советует другим делать так же, как она, потому что у других такое питание может вызвать проблемы со здоровьем.