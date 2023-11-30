В Тюмени полиция арестовала учинившую беспорядки банду подростков

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени продолжает орудовать банда подростков, создавая неприятности для местных жителей. В последние недели они занимались массовыми кражами в магазинах, откуда выносили всё, что могли схватить.

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Недавно стало известно о новых актах вандализма, связанных с разгромом подъезда жилого дома. Цветочные горшки были разбиты, а земля разбросана по лестничным клеткам.

Жители, пытавшиеся обратиться к подросткам, сталкиваются с агрессивной реакцией, что вызывает обеспокоенность среди горожан. В комментариях подчеркивается, что люди не знают, как теперь безопасно выходить из дома, а некоторые выражают опасения за своих детей, сообщает nashgorod.ru.

Возмущение вызывает также отсутствие реакции со стороны полиции. Сообщается, что группа быстрого реагирования не приехала, а инспектор ПДН только сфотографировал бардак и ушел. Местные жители выражают недоумение по поводу бездействия полиции, вызванного, по их мнению, отсутствием желания решать проблему.

Однако, как стало известно, банду подростков задержали, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мошенники обманули женщину на 5,3 млн рублей, предложив стать инвестором.

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