В Тюмени продолжает орудовать банда подростков, создавая неприятности для местных жителей. В последние недели они занимались массовыми кражами в магазинах, откуда выносили всё, что могли схватить.
Недавно стало известно о новых актах вандализма, связанных с разгромом подъезда жилого дома. Цветочные горшки были разбиты, а земля разбросана по лестничным клеткам.
Жители, пытавшиеся обратиться к подросткам, сталкиваются с агрессивной реакцией, что вызывает обеспокоенность среди горожан. В комментариях подчеркивается, что люди не знают, как теперь безопасно выходить из дома, а некоторые выражают опасения за своих детей, сообщает nashgorod.ru.
Возмущение вызывает также отсутствие реакции со стороны полиции. Сообщается, что группа быстрого реагирования не приехала, а инспектор ПДН только сфотографировал бардак и ушел. Местные жители выражают недоумение по поводу бездействия полиции, вызванного, по их мнению, отсутствием желания решать проблему.
Однако, как стало известно, банду подростков задержали, сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Тюмени мошенники обманули женщину на 5,3 млн рублей, предложив стать инвестором.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.