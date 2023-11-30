Московский метрополитен подал иск в суд на случайно упавшего на рельсы пассажира

Московский метрополитен подал иск на пассажира из Костромы, который неудачно упал на рельсы в сентябре 2023 года. Организация требует взыскать 375 817 рублей в качестве компенсации за убытки.
По данным суда, произошедший инцидент вызвал вынужденную остановку поезда, что привело к отмене пяти отсеков и высадке трех участковых поездов. Метрополитен оценил убытки в виде неполученных доходов от перевозки пассажиров в размере 368 928 рублей, сообщает newizv.ru.
Организация также требует взыскать 6 889 рублей на покрытие расходов по госпошлине. В случае удовлетворения иска, пассажиру, согласно статистике, потребуется девять месяцев, чтобы выплатить всю сумму компенсации, что может значительно повлиять на его финансовое положение.
Судебные слушания запланированы на 12 декабря в Костроме.
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