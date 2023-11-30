В Керчи женщина обвинила собственного сына в угоне автомобиля

Жительница Керчи обратилась в полицию, сообщив о пропаже своего "Фольксвагена", и предположила, что угон совершил её несовершеннолетний сын, который, по её мнению, решил поехать кататься с подружкой.
Задержание "автоугонщика" закончилось погоней, в ходе которой парень попытался скрыться, чтобы избежать недовольства матери. После выстрелов пара бросила машину и попыталась убежать, но сотрудники ГАИ были быстрее и остановили беглецов, сообщают argumenti.ru.
Неизвестно, будет ли мать привлечена к ответственности за небрежность в обеспечении безопасности транспортного средства, учитывая её знание о тяге сына к технике.
Ранее сообщалось, что ГИБДД предупредила водителей о новых способах кражи автомобилей.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.