В Керчи женщина обвинила собственного сына в угоне автомобиля

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Керчи обратилась в полицию, сообщив о пропаже своего "Фольксвагена", и предположила, что угон совершил её несовершеннолетний сын, который, по её мнению, решил поехать кататься с подружкой.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Задержание "автоугонщика" закончилось погоней, в ходе которой парень попытался скрыться, чтобы избежать недовольства матери. После выстрелов пара бросила машину и попыталась убежать, но сотрудники ГАИ были быстрее и остановили беглецов, сообщают argumenti.ru.

Неизвестно, будет ли мать привлечена к ответственности за небрежность в обеспечении безопасности транспортного средства, учитывая её знание о тяге сына к технике.

Ранее сообщалось, что ГИБДД предупредила водителей о новых способах кражи автомобилей.

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