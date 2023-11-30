В Калужской области неизвестные похитили второклассницу и потребовали за неё выкуп в сумме 1,5 млн рублей в криптовалюте

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Калужской области похищена второклассница. Происшествие случилось, когда девочка шла домой после школы. Неизвестные требуют за неё 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 29 ноября 8-летняя девочка возвращалась домой после занятий в Козельске. В три часа дня автобус привёз её на остановку, школьница пошла пешком вместе с одноклассниками. Другие ребята разошлись, девочке оставалось пройти около 700 метров до дома.

Через 40 минут забеспокоилась мама: она позвонила дочери, однако она не отвечала на звонки. Домой школьница не пришла, начались поиски.

Вечером неизвестные люди под ником "Рыжик" написали ей в Telegram. Они утверждали, что девочка у них. Злоумышленники пообещали вернуть её в целости и сохранности, если им отправят 1,5 миллиона в крипте на указанный счёт. Неизвестные призвали не обращаться в полицию, однако женщина написала заявление. Девочку ищут, возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека"