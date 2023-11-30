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Армия Украины ударила ракетами по посёлку Куйбышево в Запорожской области

0:49
Происшествия

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по населённому пункту Куйбышево в Запорожской области, применив ракеты.

Армия Украины ударила ракетами по посёлку Куйбышево в Запорожской области
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам представителей оперативных служб, обстрел начался в 08:46 по московскому времени. Отмечается, что в общей сложности было нанесено два удара ракетами. После этого произошёл взрыв снарядов неподалёку от двухэтажного многоквартирного дома.

Оперативники оцепили территорию. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Ранее российский военный с позывным "Метис" сообщил об отказе ВСУ от активного использования западной бронированной техники на Запорожском направлении. Это связано с плохими погодными условиями на этом участке, пояснил боец.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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