Вооружённые силы Украины (ВСУ) ударили по населённому пункту Куйбышево в Запорожской области, применив ракеты.
По словам представителей оперативных служб, обстрел начался в 08:46 по московскому времени. Отмечается, что в общей сложности было нанесено два удара ракетами. После этого произошёл взрыв снарядов неподалёку от двухэтажного многоквартирного дома.
Оперативники оцепили территорию. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Ранее российский военный с позывным "Метис" сообщил об отказе ВСУ от активного использования западной бронированной техники на Запорожском направлении. Это связано с плохими погодными условиями на этом участке, пояснил боец.
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