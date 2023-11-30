В Индии поймали колдуна и ведьму, занимавшихся магией

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители села Ангарпада в индийском штате Одиша поймали колдуна и ведьму. Об этом проинформировало издание New Indian Express.

Фото: pixels

На месте кремации тел жители обнаружили мужчину и женщину. Сразу возникло подозрение, что обнажённая пара занимается чёрной магией и могла представлять опасность для жителей села. Они были задержаны, связаны веревками и подвергнуты допросу.

Мужчина заявил, что женщина хотела получить от него уроки колдовства. Она приехала из другой деревни вместе с ним в Ангарпаду, так как именно там совершался ритуал, связанный с кремацией её предков. Однако подробности и цель этого ритуала не были уточнены. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и вызволили пойманную пару.

Полиция Одиши подтвердила, что мужчина и женщина были доставлена в участок для дальнейшего расследования. Следователи надеются выяснить их намерения.