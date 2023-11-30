Фейк о падении дрона напугал волгоградцев

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Слух о том, что дрон упал в Городищенском районе, вызвал бурю обсуждений в социальных сетях Волгоградской области, однако в среду, 29 ноября, эту информацию опровергли. Неизвестные лица начали распространять сообщения в мессенджерах о крушении беспилотника в Городище, прикладывая видео с клубами дыма вдоль дороги для большей убедительности и пугающего эффекта. На видео потрясённый водитель рассказывает, что обломки дрона повредили его фургон.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Однако на кадрах сложно определить, действительно ли это произошло в данном регионе.

Согласно информации от Telegram-канала "Мобилизация 34", подобных инцидентов в городе не зафиксировано. На самом деле происшествие имело место в Подмосковье более недели назад. "Мобилизация 34" подчеркивает, что видео было взято из Telegram-канала в столичном регионе с целью запугать местных жителей и создать панику, сообщает novostivolgograda.ru.