Петербургскому вору-извращенцу придётся отвечать перед законом.
Неизвестный заманил свою жертву в камеру, предназначенную для сбора мусора в ЖК "Солнечный город". Там он отнял у девочки смартфон и попытался снять с неё одежду. Об этом пишет 78. RU.
Планы извращенца порушил сам ребёнок. Маленькая петербурженка закричала. Испугавшись, мужчина выбежал из камеры.
О случившемся девочка тут же рассказала матери, которая попросила охранника ЖК помочь в задержании преступника.
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