В Петербурге полицейские поймали вора-извращенца

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Петербургскому вору-извращенцу придётся отвечать перед законом.

Фото: gordonua.com

Неизвестный заманил свою жертву в камеру, предназначенную для сбора мусора в ЖК "Солнечный город". Там он отнял у девочки смартфон и попытался снять с неё одежду. Об этом пишет 78. RU.

Планы извращенца порушил сам ребёнок. Маленькая петербурженка закричала. Испугавшись, мужчина выбежал из камеры.

О случившемся девочка тут же рассказала матери, которая попросила охранника ЖК помочь в задержании преступника.