Пятиклассник разбился, случайно выпав из окна 7 этажа в Подмосковье

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.

Фото: Sputnik/Xinhua

Пятиклассника воспитывал отец, ставший вдовцом шесть лет назад. Об этом пишет "МК" со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, мужчина достойно справлялся со своими родительскими обязанностями, а сам ребёнок не имел конфликтов со сверстниками.

Трагедия произошла, когда отец погибшего был на работе. Школьник выпал из окна своей комнаты.

По словам прохожего, ставшего невольным свидетелем случившегося, после падения с седьмого этажа мальчик какое-то время был жив. Однако к прибытию медиков он скончался.