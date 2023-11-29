В Московской области правоохранители выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика.
Пятиклассника воспитывал отец, ставший вдовцом шесть лет назад. Об этом пишет "МК" со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, мужчина достойно справлялся со своими родительскими обязанностями, а сам ребёнок не имел конфликтов со сверстниками.
Трагедия произошла, когда отец погибшего был на работе. Школьник выпал из окна своей комнаты.
По словам прохожего, ставшего невольным свидетелем случившегося, после падения с седьмого этажа мальчик какое-то время был жив. Однако к прибытию медиков он скончался.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.