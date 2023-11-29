В Челябинской области почтальон потратила украденные у пенсионеров деньги на ставки

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области сотрудница почты присвоила чужие пенсии, используя их для азартных игр.

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Прокуратура региона сообщила, что пожилые люди этого района не получили свои пенсионные выплаты из-за действий почтальонки. Обвинения включают присвоение пенсий трех пожилых граждан, совершенные с подделкой их подписей. Дело передано в Кыштымский городской суд, сообщает kursdela.biz.

Отсутствие пенсионеров дома побудило женщину к совершению преступления. В результате она украла приблизительно 72 тысячи рублей, которые затем потратила на в азартные игры.

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