Труп мужчины нашли в районном суде Москвы

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Труп подсудимого около суток лежал в туалете Симоновского суда города Москвы 18 часов до обнаружения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Отмечается, что 46-летний Тимофей Тимофеев пришёл на заседание по делу о мошенничестве. После этого мужчина, находящийся под домашним арестом, зашёл в туалет Симоновского районного суда и не вышел обратно.

В Telegram-канале отмечается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Полиция и Следственный комитет устанавливает причину, по которой мужчина мог попасть на режимный объект и остаться на ночь.