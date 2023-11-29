Труп мужчины нашли в районном суде Москвы

Труп подсудимого около суток лежал в туалете Симоновского суда города Москвы 18 часов до обнаружения. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Отмечается, что 46-летний Тимофей Тимофеев пришёл на заседание по делу о мошенничестве. После этого мужчина, находящийся под домашним арестом, зашёл в туалет Симоновского районного суда и не вышел обратно.
В Telegram-канале отмечается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Полиция и Следственный комитет устанавливает причину, по которой мужчина мог попасть на режимный объект и остаться на ночь.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.