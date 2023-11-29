В Воронеже задержали украинского агента, который планировал взорвать военкомат

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского агента, который готовил подрыв военного комиссариата на территории Воронежа.

Фото: Официальный сайт ФСБ РФ

Как сообщили в ведомстве, мужчина 1986 года рождения после осуществления подрыва собирался отправиться на линию соприкосновения, чтобы участвовать в боях на стороне Киева. Подчёркивается, что гражданина РФ завербовали боевики украинской террористической организации.

По месту жительству мужчины обнаружили элементы, предназначенные для создания взрывчатки. Оперативники установили, что подозреваемый поддерживал общение с вербовщиками в интернете.

После задержания россиянина было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении него. Мужчину уже заключили под стражу.

Ранее в Воронежской области выявили агента украинских спецслужб, готовившего теракт против командира Вооружённых сил РФ.