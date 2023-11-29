Сотрудники ФСБ РФ задержали украинского агента, который готовил подрыв военного комиссариата на территории Воронежа.
Как сообщили в ведомстве, мужчина 1986 года рождения после осуществления подрыва собирался отправиться на линию соприкосновения, чтобы участвовать в боях на стороне Киева. Подчёркивается, что гражданина РФ завербовали боевики украинской террористической организации.
По месту жительству мужчины обнаружили элементы, предназначенные для создания взрывчатки. Оперативники установили, что подозреваемый поддерживал общение с вербовщиками в интернете.
После задержания россиянина было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении него. Мужчину уже заключили под стражу.
Ранее в Воронежской области выявили агента украинских спецслужб, готовившего теракт против командира Вооружённых сил РФ.
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