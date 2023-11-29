Полтора десятка детей госпитализированы после школьного обеда в Кировской области, передаёт телеграм-канал Baza.
Массовое отравление произошло в школе имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино. Ученики заведения почувствовали себя плохо, отведав плов в школьной столовой.
К вечеру в местную больницу были госпитализированы 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, не исключено, что их число ещё вырастет.
Столовая закрыта, в ней работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. По предварительной версии, плов стал опасным для здоровья из-за нарушения технологии его приготовления.
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