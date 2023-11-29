Более 15 школьников слегли с отравлением в Кировской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Полтора десятка детей госпитализированы после школьного обеда в Кировской области, передаёт телеграм-канал Baza.

Фото: Комсомольская правда by Павел Мартинчик

Массовое отравление произошло в школе имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино. Ученики заведения почувствовали себя плохо, отведав плов в школьной столовой.

К вечеру в местную больницу были госпитализированы 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, не исключено, что их число ещё вырастет.

Столовая закрыта, в ней работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. По предварительной версии, плов стал опасным для здоровья из-за нарушения технологии его приготовления.