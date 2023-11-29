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Более 15 школьников слегли с отравлением в Кировской области

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Происшествия » Человеческий фактор

Полтора десятка детей госпитализированы после школьного обеда  в Кировской области, передаёт телеграм-канал Baza.

Более 15 школьников слегли с отравлением в Кировской области
Фото: Комсомольская правда by Павел Мартинчик

Массовое отравление произошло в школе имени генерал-лейтенанта Асапова в селе Калинино. Ученики заведения почувствовали себя плохо, отведав плов в школьной столовой.

К вечеру в местную больницу были госпитализированы 16 детей в возрасте от 7 до 10 лет, не исключено, что их число ещё вырастет.

Столовая закрыта, в ней работают следователи и сотрудники Роспотребнадзора. По предварительной версии, плов стал опасным для здоровья из-за нарушения технологии его приготовления.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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