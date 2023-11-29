Мать замерзшей в сугробе девочки сообщила о состоянии ребёнка: пустят, когда поймут, что шансов нет

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать девочки, которую нашли раздетой в сугробе в городе Серов, поделилась подробностями произошедшего. По её словам, она оставила дочь на 13-летнюю сестру в день трагедии.

Фото: Pravda.Ru

Сейчас маму не пускают к дочери, девочка находится в реанимации на МВЛ.

"Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное", — передаёт Е1.

По словам матери девочки, старшая дочь заснула, и не слышала как младшая вышла на улицу. Ребёнок несколько часов пролежал в сугробе без верхней одежды. У малышки кислородное голодание.