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Мать замерзшей в сугробе девочки сообщила о состоянии ребёнка: пустят, когда поймут, что шансов нет

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Происшествия

Мать девочки, которую нашли раздетой в сугробе в городе Серов, поделилась подробностями произошедшего. По её словам, она оставила дочь на 13-летнюю сестру в день трагедии.

Мать замерзшей в сугробе девочки сообщила о состоянии ребёнка: пустят, когда поймут, что шансов нет
Фото: Pravda.Ru

Сейчас маму не пускают к дочери, девочка находится в реанимации на МВЛ.

"Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное", — передаёт Е1.

По словам матери девочки, старшая дочь заснула, и не слышала как младшая вышла на улицу. Ребёнок несколько часов пролежал в сугробе без верхней одежды. У малышки кислородное голодание.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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