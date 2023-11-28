В Петрозаводске на улице Лермонтова произошел инцидент: ребенок провалился в открытый люк в районе дома №13.
Об этом опасном месте гаражанам стало известно еще в октябре, когда не закрытый колодец привел к повреждению автомобильного порога. Несмотря на обращение в ЕДДС, проблема осталась без должного внимания. В настоящий момент провал припорошен снегом, что делает его еще менее заметным, сообщает karelinform.ru.
Жители города ужаснулись от случившегося и выразили надежду, что на этот раз коммунальные службы примут меры по устранению опасного участка.
Ранее сообщалось, что подросток-вейпер с поражением легких был госпитализирован в Петрозаводске.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.