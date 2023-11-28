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В Петрозаводске ребёнок провалился в открытый люк

0:48
Происшествия

В Петрозаводске на улице Лермонтова произошел инцидент: ребенок провалился в открытый люк в районе дома №13.

В Петрозаводске ребёнок провалился в открытый люк
Фото: "Канализационный люк по ул. Штефана чел Маре, Бельцы, Республика Молдова / Capac de canalizare pe str. Stefan cel Mare, Balti, Republica Moldova / Sewer cover on Stefan cel Mare St, Balti, Republic of Moldova" by photobankmd is marked with CC0 1.0.

Об этом опасном месте гаражанам стало известно еще в октябре, когда не закрытый колодец привел к повреждению автомобильного порога. Несмотря на обращение в ЕДДС, проблема осталась без должного внимания. В настоящий момент провал припорошен снегом, что делает его еще менее заметным, сообщает karelinform.ru.

Жители города ужаснулись от случившегося и выразили надежду, что на этот раз коммунальные службы примут меры по устранению опасного участка.

Ранее сообщалось, что подросток-вейпер с поражением легких был госпитализирован в Петрозаводске.

Открытый люк - это опасно!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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