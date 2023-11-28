Россельхознадзор обнаружил вредителей в продукции из Армении

1:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Россельхознадзор призывал армянских коллег принять срочные меры по предотвращению поставок из Республики продукции растениеводства с вредными организмами.

Фото: https://allotmentnotes.com/

По информации ведомства, в 2023 году выявлено 72 случая наличия вредных организмов в цветочной и плодовоовощной продукции Армении. Особенно заметно увеличение числа нарушений в ноябре, когда было обнаружено 36 случаев ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок и груш. У всей этой продукции имелись фитосанитарные сертификаты, выданные инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.

В растительной продукции были обнаружены карантинные для стран-членов ЕАЭС вредители:

восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck);

вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus);

вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus);

западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergand).

В томатах, клубнике, яблоках и винограде из Армении зафиксировано пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов. Это говорит о нарушениях регламентов применения этих веществ производителями из Республики Армения.

Россельхознадзор уведомлял компетентные органы Армении о выявленных нарушениях, но до настоящего момента отчётов о проведенных расследованиях не поступило.