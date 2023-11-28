Россельхознадзор призывал армянских коллег принять срочные меры по предотвращению поставок из Республики продукции растениеводства с вредными организмами.
По информации ведомства, в 2023 году выявлено 72 случая наличия вредных организмов в цветочной и плодовоовощной продукции Армении. Особенно заметно увеличение числа нарушений в ноябре, когда было обнаружено 36 случаев ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок и груш. У всей этой продукции имелись фитосанитарные сертификаты, выданные инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.
В растительной продукции были обнаружены карантинные для стран-членов ЕАЭС вредители:
В томатах, клубнике, яблоках и винограде из Армении зафиксировано пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов. Это говорит о нарушениях регламентов применения этих веществ производителями из Республики Армения.
Россельхознадзор уведомлял компетентные органы Армении о выявленных нарушениях, но до настоящего момента отчётов о проведенных расследованиях не поступило.
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