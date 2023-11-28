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Россельхознадзор обнаружил вредителей в продукции из Армении

1:40
Происшествия

Россельхознадзор призывал армянских коллег принять срочные меры по предотвращению поставок из Республики продукции растениеводства с вредными организмами.

Россельхознадзор обнаружил вредителей в продукции из Армении
Фото: https://allotmentnotes.com/

По информации ведомства, в 2023 году выявлено 72 случая наличия вредных организмов в цветочной и плодовоовощной продукции Армении. Особенно заметно увеличение числа нарушений в ноябре, когда было обнаружено 36 случаев ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок и груш. У всей этой продукции имелись фитосанитарные сертификаты, выданные инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.

В растительной продукции были обнаружены карантинные для стран-членов ЕАЭС вредители:

  • восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck); 
  • вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus); 
  • вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus);
  • западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergand).

В томатах, клубнике, яблоках и винограде из Армении зафиксировано пять случаев превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов. Это говорит о нарушениях регламентов применения этих веществ производителями из Республики Армения.

Россельхознадзор уведомлял компетентные органы Армении о выявленных нарушениях, но до настоящего момента отчётов о проведенных расследованиях не поступило.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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