Мать выброшенной в окно школьницы рассказала, что у обидчика не было злого умысла

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать 13-летней школьницы, которую выбросили во время перемены в окно, ещё не приняла решение о привлечении обидчика и его родителей к ответственности. Как сообщает Телеканал "360", женщина отметила, что подростки просто шалили во время перемены и, вероятнее всего, никто не намеревался причинить её дочери вред. У девочки не было конфликта с мальчиком, который вытолкнул её через открытое окно.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

"Это было во время игры. Там не было злого умысла", — пояснила мама школьницы.

Женщина также сообщила, что подросток, который толкнул её дочь, не является одноклассником девочки, а ученик из другого класса. Родители этого подростка не связывались с ней и не просили прощения за произошедшее.