Петербуржец отнёс в банк украденный у соседа миллион

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Петербуржца осудили на два года за кражу миллиона рублей у соседа по коммуналке.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Осуждённый с потерпевшим проживали в одной квартире. Об этом со ссылкой на Красносельский районный суд Петербурга пишет 78. RU.

За целый год вороватый жилец умудрился украсть у соседа 948 тысяч рублей. По информации издания, часть денег он спустил на "житейские радости", остальное положил под проценты в банк.

Служители Фемиды обязали предприимчивого петербуржца компенсировать ущерб, признали его виновным в краже в крупном размере и на два года отправили в колонию общего режима.