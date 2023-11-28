Петербуржца осудили на два года за кражу миллиона рублей у соседа по коммуналке.
Осуждённый с потерпевшим проживали в одной квартире. Об этом со ссылкой на Красносельский районный суд Петербурга пишет 78. RU.
За целый год вороватый жилец умудрился украсть у соседа 948 тысяч рублей. По информации издания, часть денег он спустил на "житейские радости", остальное положил под проценты в банк.
Служители Фемиды обязали предприимчивого петербуржца компенсировать ущерб, признали его виновным в краже в крупном размере и на два года отправили в колонию общего режима.
На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.