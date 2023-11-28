Экс-бойфренд Анастасии Волочковой покончил с собой в тюрьме

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Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в Матросской тишине, сообщает телеграм-канал Baza.

Фото: IG Анастасии Волочковой

Во вторник сокамерники обнаружили бедолагу мёртвым. Надзиратели отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и пришли к однозначному вывожу — суицид.

Банщик Сергей Кузнецов прославился на всю страну благодаря отношениям с Анастасией Волочковой. Завязавшись в 2021-м на программе "Давай поженимся!", они продлились всего несколько месяцев, но бывшая прима успела свозить возлюбленного на Мальдивы.

В мае 46-летний банщик-сердцеед на почве ревности жестоко избил свою молодую жену Анастасию, она попала в реанимацию в коме от тяжелейших травм. За это буйный мачо был арестован по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).