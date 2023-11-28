В ресторане Lamborghini в Москве произошла кража шести дорогостоящих бокалов общей стоимостью в один миллион рублей. Происшествие случилось во время фуршета, организованного в честь награждения лауреатов премии "Топ-50 лучших персон". Совладелец ресторана Аршак Григорян уверен, что кражу совершил один из номинантов, и предоставил полиции видеозаписи с камер видеонаблюдения.
"Один их номинантов получил премию и решил, что премии мало, прихватил с собой бокалы. Бокалы — французский хрусталь, для моего заведения было приобретено. Подарок. Каждая частица нашего заведения [нам важна], потому что мы вкладываем душу", — заявил Григорян в беседе с Телеканалом "360".
Пропажу обнаружили лишь после окончания мероприятия. Сотрудники ресторана обратились к гостям с просьбой вернуть украденные предметы, однако запрос остался без ответа, поэтому решено было обратиться в правоохранительные органы. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа.
Адвокат рестораторов Елена Корабейникова назвала случившееся серьёзным преступлением и "опрометчивым поступком". В настоящее время ведётся расследование по факту кражи.
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