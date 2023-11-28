Пятиклассницу престижной московской школы выбросили в окно сверстники, передаёт во вторник телеграм-канал SHOT.
Игры учеников частного образовательного учреждения "Эрудит" в Таганском районе закончились травмами и госпитализацией для 13-летней девочки. Она рассказала, что на перемене, расшалившись, одноклассники попросту вытолкнули её в окно первого этажа школы.
В больнице бедолаге диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Врачи прописали юной пациентке обезболивающие и постельный режим.
Жертва жестоких школьных игр не заметила, кто именно распахнул окно и толкнул её. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.
Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.