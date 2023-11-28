В Приамурье у бойца СВО украли 1,76 миллиона рублей, полученные за ранение

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Амурской области рецидивист ограбил участника спецоперации на Украине и украл у бойца 1,76 миллиона рублей, которые россиянину выплатили за полученное ранение, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: mil.ru

Инцидент произошёл в сентябре. Потерпевший и преступник были в дружеских отношениях. Боец только получил выплаты и попросил "товарища" подержать сумку. Рецидивист, пока хозяин наличных отвлёкся, переложил купюры в свою барсетку, и сбежал.

"Октябрьским районным судом Амурской области вынесен приговор особо опасному рецидивисту, укравшему около двух миллионов рублей у участника СВО, получившего выплату за ранение", — говорится в сообщении.

Потратить ворованное не успел, его задержала полиция.

Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии строгого режима.

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