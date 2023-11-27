Житель Петербурга отравил четырёхлетнего сына наркотиком

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге с отравлением опасным наркотиком в больницу попал четырёхлетний мальчик.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Инцидент произошёл в воскресенье. Об этом пишет 78. RU.

По информации издания, родители ребёнка разведены и проживают раздельно. В тот злополучный день отец забирал малыша на время, а когда вернул его, мать заметила неладное в поведении сына.

Ребёнка на скорой увезли в больницу. Позже родительница заявила, что опасным наркотическим препаратом под названием "Лирика" мальчика отравил бывший муж. Тот отпираться не стал.

Напомним, 26 ноября с отравлением метадоном в состоянии комы в больницу Красногорска попала двухлетняя девочка.