В Санкт-Петербурге с отравлением опасным наркотиком в больницу попал четырёхлетний мальчик.
Инцидент произошёл в воскресенье. Об этом пишет 78. RU.
По информации издания, родители ребёнка разведены и проживают раздельно. В тот злополучный день отец забирал малыша на время, а когда вернул его, мать заметила неладное в поведении сына.
Ребёнка на скорой увезли в больницу. Позже родительница заявила, что опасным наркотическим препаратом под названием "Лирика" мальчика отравил бывший муж. Тот отпираться не стал.
Напомним, 26 ноября с отравлением метадоном в состоянии комы в больницу Красногорска попала двухлетняя девочка.
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