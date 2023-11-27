Отец отравившегося в Красногорске наркотиком ребёнка имеет судимость

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появились новые подробности из жизни семьи отравившейся метадоном двухлетней девочки.

Фото: flickr. com

Отец ребёнка уже имел судимость за увлечение запрещёнными веществами и кражу. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 38-летний глава семейства трудоустроен — работает промышленным альпинистом в Красногорске. Что касается его супруги, женщина в поле зрения правоохранителей не попадала.

Напомним, двухлетняя девочка впала в кому после отравления наркотиком. Её доставили в медицинское учреждение. Уточняется, что в настоящее время состояние маленькой пациентки оценивается как удовлетворительное.