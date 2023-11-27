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"Мисс Москву 2018" Алесю Семеренко обманул знакомый, пообещав титул "Мисс Мира"

1:21
Происшествия

Обладательница титула "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко, оказалась жертвой мошенничества со стороны своего знакомого, кастинг-директора Антона Парамонова.

"Мисс Москву 2018" Алесю Семеренко обманул знакомый, пообещав титул "Мисс Мира"
Фото: Личная страница Алеси Семеренко в социальных сетях

В 2023 году, стремясь принять участие в конкурсе "Мисс Мира", Алеся обратилась к Антону, с которым сотрудничала с 2018 года. Он предложил ей призовое место в конкурсе, но за это необходимо было заплатить.

С июня по октябрь 2023 года Алеся перевела ему более миллиона рублей в надежде на успех. Однако, после получения денег, Антон исчез, не организовав участие девушки в конкурсе. Пострадавшая обратилась в полицию и подала заявление о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Baza.

Стало известно, что ранее Антон Парамонов был замечен в мошеннических схемах в Екатеринбурге, где обманывал девушек, обещая им участие в различных конкурсах красоты. Несмотря на публикации и обвинения в его адрес, Алеся Семеренко, не обращала внимание на негативную репутацию своего знакомого.

Ранее сообщалось, что Мисс Вселенную 2021 Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула на 2,2 млн рублей.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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