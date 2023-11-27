Обладательница титула "Мисс Москва 2018" Алеся Семеренко, оказалась жертвой мошенничества со стороны своего знакомого, кастинг-директора Антона Парамонова.
В 2023 году, стремясь принять участие в конкурсе "Мисс Мира", Алеся обратилась к Антону, с которым сотрудничала с 2018 года. Он предложил ей призовое место в конкурсе, но за это необходимо было заплатить.
С июня по октябрь 2023 года Алеся перевела ему более миллиона рублей в надежде на успех. Однако, после получения денег, Антон исчез, не организовав участие девушки в конкурсе. Пострадавшая обратилась в полицию и подала заявление о мошенничестве, сообщает Telegram-канал Baza.
Стало известно, что ранее Антон Парамонов был замечен в мошеннических схемах в Екатеринбурге, где обманывал девушек, обещая им участие в различных конкурсах красоты. Несмотря на публикации и обвинения в его адрес, Алеся Семеренко, не обращала внимание на негативную репутацию своего знакомого.
Ранее сообщалось, что Мисс Вселенную 2021 Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула на 2,2 млн рублей.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.