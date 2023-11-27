Два человека упали с балкона горящей квартиры на 11 этаже в Новой Москве

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Новой Москвы пытались спастись от пожара, но погибли, упав с 11 этажа.

Фото: Прокуратура Москвы

Инцидент произошёл вечером в понедельник в посёлке Знамя Октября. Об этом пишет столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

"Под окнами жилого дома, где произошел пожар, обнаружены тела мужчины и женщины с повреждениями, характерными при падении с высоты", — говорится в сообщении.

Уточнённую информацию опубликовал Telegram-канал Mash. По данным новостного ресурса, погибшими оказались 54-летний мужчина и его 34-летняя возлюбленная. Незадолго до пожара в арендованной сожителями квартире произошёл серьёзный скандал.