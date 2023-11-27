В Подмосковье двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением запрещённым веществом.
Инцидент произошёл в воскресенье в Красногорске. Об этом со ссылкой на свой источник пишет РЕН ТВ.
По информации издания, ребёнка с признаками отравления привезли в детскую больницу. Уже в медучреждении врачи выявили наличие в крови маленькой пациентки метадона.
Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых наркотик мог попасть в организм двухлетней девочки.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.