В Красногорске двухлетний ребёнок отравился наркотиком

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Подмосковье двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением запрещённым веществом.

Фото: Sputnik/Xinhua

Инцидент произошёл в воскресенье в Красногорске. Об этом со ссылкой на свой источник пишет РЕН ТВ.

По информации издания, ребёнка с признаками отравления привезли в детскую больницу. Уже в медучреждении врачи выявили наличие в крови маленькой пациентки метадона.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых наркотик мог попасть в организм двухлетней девочки.