Фермеры из Волгоградской области понесли серьезные убытки из-за неблагоприятных погодных условий и дефицита рабочей силы, как сообщают СМИ. В результате недавних снегопадов в регионе тонны урожая овощей оказались погребенными под снегом. Кроме того, растения пострадали от резких заморозков и ливней.
Основным фактором, влияющим на сбор урожая, стала нехватка работников из-за уменьшения числа мигрантов, приезжающих в регион из-за колебаний валютных курсов. Это также затруднило процесс уборки овощей, ухудшив ситуацию для фермеров.
Кроме того, фермеры столкнулись с проблемой частых поломок сельскохозяйственной техники, что привело к дополнительным расходам на ее ремонт, сообщает novostivolgograda.ru.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.