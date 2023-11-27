Фермеры столкнулись с катастрофой урожая в Волгоградской области

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Фермеры из Волгоградской области понесли серьезные убытки из-за неблагоприятных погодных условий и дефицита рабочей силы, как сообщают СМИ. В результате недавних снегопадов в регионе тонны урожая овощей оказались погребенными под снегом. Кроме того, растения пострадали от резких заморозков и ливней.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Основным фактором, влияющим на сбор урожая, стала нехватка работников из-за уменьшения числа мигрантов, приезжающих в регион из-за колебаний валютных курсов. Это также затруднило процесс уборки овощей, ухудшив ситуацию для фермеров.

Кроме того, фермеры столкнулись с проблемой частых поломок сельскохозяйственной техники, что привело к дополнительным расходам на ее ремонт, сообщает novostivolgograda.ru.