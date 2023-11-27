В Одессе три человека замёрзли насмерть после бури

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия Глобальные Стихии

Трое одесситов замёрзли насмерть после снежного бурана, пронёсшегося по Одессе, пишет "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Новини Овідіополя

В понедельник, когда непогода улеглась, полицейские нашли три тела без признаков насильственной смерти. Предположительно, это бездомные, они приняли мученическую смерть от переохлаждения.

Сильнейшая непогода обрушилась в воскресенье на азово-черноморский регион. Досталось и Украине, и югу России. Одесская область пострадала больше всех в Незалежной, там снесло стометровую трубу котельной и высоковольтную ЛЭП.