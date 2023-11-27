Трое одесситов замёрзли насмерть после снежного бурана, пронёсшегося по Одессе, пишет "Думская" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В понедельник, когда непогода улеглась, полицейские нашли три тела без признаков насильственной смерти. Предположительно, это бездомные, они приняли мученическую смерть от переохлаждения.
Сильнейшая непогода обрушилась в воскресенье на азово-черноморский регион. Досталось и Украине, и югу России. Одесская область пострадала больше всех в Незалежной, там снесло стометровую трубу котельной и высоковольтную ЛЭП.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.