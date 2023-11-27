В Запорожской области женщина пыталась взорвать машину российских военных

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации пресс-службы ФСБ Запорожской области, сотрудники ведомства задержали женщину, причастную к попытке взрыва военного грузовика. Захваченный автомобиль, принадлежащий Вооружённым силам Российской Федерации, стал объектом исследования.

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Результаты оперативно-розыскных мероприятий показали, что женщина действовала по указанию украинских спецслужб, размещая самодельное взрывное устройство под кабиной грузовика. Гражданка задержана и в отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям террористического акта и незаконного хранения взрывчатых веществ.