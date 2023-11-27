По информации пресс-службы ФСБ Запорожской области, сотрудники ведомства задержали женщину, причастную к попытке взрыва военного грузовика. Захваченный автомобиль, принадлежащий Вооружённым силам Российской Федерации, стал объектом исследования.
Результаты оперативно-розыскных мероприятий показали, что женщина действовала по указанию украинских спецслужб, размещая самодельное взрывное устройство под кабиной грузовика. Гражданка задержана и в отношении неё возбуждено уголовное дело по статьям террористического акта и незаконного хранения взрывчатых веществ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.