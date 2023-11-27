Бультерьер напал на маленькую девочку в Подмосковье

Бультерьер напал на маленькую девочку в Одинцовском районе и искусал ей лицо, сообщили в прокуратуре Подмосковья. Подробности ЧП изложил в понедельник телеграм-канал "112".

Фото: Derelik.club

Четырехлетняя Полина гуляла с няней, когда им повстречался бойцовый пёс без намордника. Он напал на ребёнка, а когда няня попыталась защитить подопечную, то и ей досталось — животное откусило ей палец.

Хозяин собаки, 54-летний Александр Полещук, объяснил, что его питомец по кличке Войт сорвался с поводка, а вообще он безобидный, просто игривый.

Пострадавшие госпитализированы. Мужчина вышел на связь с родителями Поли и предложил свою помощь.

Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.

Пострадавшая