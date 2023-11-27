Бультерьер напал на маленькую девочку в Одинцовском районе и искусал ей лицо, сообщили в прокуратуре Подмосковья. Подробности ЧП изложил в понедельник телеграм-канал "112".
Четырехлетняя Полина гуляла с няней, когда им повстречался бойцовый пёс без намордника. Он напал на ребёнка, а когда няня попыталась защитить подопечную, то и ей досталось — животное откусило ей палец.
Хозяин собаки, 54-летний Александр Полещук, объяснил, что его питомец по кличке Войт сорвался с поводка, а вообще он безобидный, просто игривый.
Пострадавшие госпитализированы. Мужчина вышел на связь с родителями Поли и предложил свою помощь.
Тем не менее возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.