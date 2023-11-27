В ЛНР заочно осуждён на 16 лет украинский военный за приказ обстрелять жилые дома

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) России, Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил украинского офицера к 16 годам лишения свободы. Осенью 2021 году он принял решение об обстреле миномётами посёлка, чтобы обвинить бойцов ЛНР в этом действии. В результате обстрела гражданских объектов осколочно-фугасными снарядами было повреждено шесть жилых домов.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Установлено, что 27 октября 2021 года по приказу командира миномётной батареи ВСУ Нура Юнеса украинские военнослужащие с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных граждан и последующего возложения вины за содеянное на воинские формирования ЛНР произвели обстрел посёлка Трехизбенка из 82-миллиметрового миномёта БМ-37", — сообщили в ГВП.

Никто из владельцев не пострадал, так как они успели укрыться. Представители ВСУ затем распространяли ложную информацию через СМИ о причастности Народной милиции ЛНР к обстрелу.

Суд признал Юнеса виновным в жестоком обращении с гражданским населением и использовании запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте (часть 1 статьи 356 Уголовного кодекса России), а также целенаправленном повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 167 Уголовного кодекса России).

Михаил Толстых позывной "Гиви"