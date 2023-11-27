Утром 27 ноября на территории Каменского района Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
По словам главы региона Василия Голубева, инцидент произошёл в 09:30. Каких-либо разрушений не зафиксировано, уточнил губернатор.
"Спасибо военным за выполненную работу", — подчеркнул Голубев в Telegram.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже не в первый раз пытаются атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА. Так, 21 ноября Киев намеревался ударить дроном по региону, однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.