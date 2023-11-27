Губернатор Голубев: в Ростовской области сбит беспилотник

Утром 27 ноября на территории Каменского района Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

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По словам главы региона Василия Голубева, инцидент произошёл в 09:30. Каких-либо разрушений не зафиксировано, уточнил губернатор.

"Спасибо военным за выполненную работу", — подчеркнул Голубев в Telegram.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) уже не в первый раз пытаются атаковать Ростовскую область с помощью БПЛА. Так, 21 ноября Киев намеревался ударить дроном по региону, однако российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны РФ.