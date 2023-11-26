Лыжник из Швеции отморозил свой половой орган на этапе Кубка мира

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Шведский лыжник Калле Хальварссон рассказал о пикантном происшествии с ним во время масс-старта свободным стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука.

Фото: www.olympic. org

Об этом сообщает издание Expressen, отметив, что спортсмен отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.

"Я отморозил себе гениталии, серьёзно! Мне пришлось лежать десять минут, прежде чем согреться. Это чертовски больно, просто ужасно", — не постеснялся признаться всему миру о происшествии Хальварссон.

Также швед "рад", что ему повезло, что у него уже есть двое детей. На этом положительные моменты у спортсмена заканчиваются. Швед сказал, что "не может описать свою боль, а кто знает, тот поймёт". Он подчеркнул, что это худшее, что мужчина может испытать в жизни.

Остаётся добавить, что Калле Хальварссон пришёл к финишу 18-м.

Трагедия на Кубке Мира по горнолыжному спорту. Жесткое падение.