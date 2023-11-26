Шведский лыжник Калле Хальварссон рассказал о пикантном происшествии с ним во время масс-старта свободным стилем на этапе Кубка мира в финском городе Рука.
Об этом сообщает издание Expressen, отметив, что спортсмен отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.
"Я отморозил себе гениталии, серьёзно! Мне пришлось лежать десять минут, прежде чем согреться. Это чертовски больно, просто ужасно", — не постеснялся признаться всему миру о происшествии Хальварссон.
Также швед "рад", что ему повезло, что у него уже есть двое детей. На этом положительные моменты у спортсмена заканчиваются. Швед сказал, что "не может описать свою боль, а кто знает, тот поймёт". Он подчеркнул, что это худшее, что мужчина может испытать в жизни.
Остаётся добавить, что Калле Хальварссон пришёл к финишу 18-м.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.